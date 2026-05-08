Главе «Ермак-Медиа» продлили арест по делу о покушении на бывшую жену

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга продлил арест главе «Ермак-Медиа» Николаю Ермакову, обвиняемому в организации покушения на бывшую супругу. Также суд продлил меру пресечения предполагаемой исполнительнице Ксении Владимировой. Они пробудут под стражей до 12 июля. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Глава «Ермак-Медиа» Николай Ермаков Фото: Артем Путилов Ксения Владимирова Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

По версии следствия, глава «Ермак-Медиа» Николай Ермаков из-за личной неприязни решил убить свою бывшую супругу Алену Фоминых. Он якобы организовал нападение: Эдуард Середюк должен был быть исполнителем, а Ксения Владимирова — пособником.

По данным СКР, Николай Ермаков заранее отдал подельникам ключ от паркинга, где должно было произойти убийство. 12 января Середюк на подземном паркинге ЖК на Эльмаше, на бульваре Белоглазова, выплеснул на Алену Фоминых токсичное вещество (кислоту). Но ей оперативно помогли, поэтому она смогла выжить.

Николаю Ермакову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство группой лиц по предварительному сговору). Ксении Владимировой — по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство по найму).

По данным «Ъ-Урал», материалы о продлении меры пресечения предполагаемому исполнителю заказа Эдуарду Середюку в суд не поступали. Ранее портал Е1 со ссылкой на источник сообщал, что Эдуард Середюк ушел на СВО.

Артем Путилов, Полина Бабинцева