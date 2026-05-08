Из Ставрополя отменены три авиарейса и два задерживаются

8 мая из аэропорта Ставрополя отменены два рейса, следующих в Москву, и одного рейса в Екатеринбург. Кроме того, ещё два рейса, направляющихся в Москву и Санкт-Петербург, задержаны.Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Ставрополя.

Кроме того, три авиарейса, следовавших в Ставрополь из Москвы и Екатеринбурга, были отменены, а самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга прибудут с опозданием.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод временно закрыты из-за атаки украинских беспилотников на административное здание «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону.

Наталья Белоштейн