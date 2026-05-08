Суд в Ростовской области ввел наблюдение в ОАО «Миллеровское ДРСУ»

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Миллеровское ДРСУ» по иску московского АО «НЕФРЕС» с суммой требований более 4,7 млн руб.

Судья признала обоснованными требования акционерного общества «Неферс» (г. Москва) к ростовскому предприятию.

В отношении должника введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Денис Юрьевич Тертышников, являющийся членом Ассоциации СРО МЦПУ.

В третью очередь реестра кредиторов «Миллеровского ДРСУ» включено требование «НЕФРЕС» на сумму 3,5 млн руб. основного долга, более 1 млн руб. неустойки и 163 502 руб. государственной пошлины. Неустойка и финансовые санкции будут погашаться после выплаты основной задолженности. Судебные расходы по уплате госпошлины в размере 100 тыс. руб. также отнесены на должника.

Судебное заседание по итогам наблюдения назначено на 7 сентября 2026 года. Суд также обязал ряд ведомств, включая Управление Госавтоинспекции по Ростовской области и Росреестр, предоставить временному управляющему сведения об имуществе и обязательствах предприятия.

Тат Гаспарян