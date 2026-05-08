В Ставрополе 9 мая движение общественного транспорта продлят до полуночи

Глава Ставрополя Иван Ульянченко поручил продлить работу общественного транспорта до полуночи 9 мая 2026 года из-за празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в мэрии города.

Перекрытия затронут около 20 центральных улиц и проспектов, включая Карла Маркса, Октябрьской Революции, Пушкина, Дзержинского, Артема, Булкина и Советскую — автобусы поедут в объезд по Голенева, Ленина и Мира с 6:00 до 00:00. В юго-западной части города закроют проспект Российского от Западного обхода до Тухачевского, улицы Ивана Щипакина и Павла Буравцева, поэтому транспорт направят по Рогожникова, Тухачевского и Западному обходу.

Иван Ульянченко подчеркнул: транспорт обеспечит безопасность и комфортное возвращение жителей домой после салюта и акций вроде «Бессмертного полка». Усиление затронет автобусы №14, 36, 37 и 52 — они выйдут на линии до 23:00, а с 21:00 до 22:30 добавят троллейбусы №2, 9 и 13, которые подождут пассажиров на остановках «Железнодорожный вокзал», «Дворец бракосочетаний» и «Школа №5». Эти меры дополнят ограничения на 8 мая с 20:00: закроют Маршала Жукова от Ленина до М. Морозова, Суворова от К. Маркса до Ставропольской и Ставропольскую от Суворова до Подгорной.

Ранее 2 мая Иван Ульянченко возглавил велопробег «Спасибо деду за Победу!» с 1300 участниками от площади 200-летия до Аллеи Славы, а 7 мая грузовик «Маршрут Победы» объехал восемь площадок с песнями военных лет несмотря на дождь. Перекрытия поэтапно вводили с 2 мая — 5, 6 и 7 мая с 6:00 до полуночи, с пиком 7 мая с 8:00 до 14:00. Глава города поставил задачу минимизировать пробки: власти установят знаки, ограждения и панели, призывают выбирать автобусы или объезд.

Станислав Маслаков