В Ростове выставили на торги долги ЗАО «Донское КПД» на 81 млн рублей

Конкурсный управляющий ЗАО «Донское крупнопанельное домостроение» (Ростов-на-Дону) Кильдияров Рустем Разяпович сообщил о проведении открытых торгов по реализации прав требований (дебиторской задолженности) компании. Торги проводятся путем заключения прямых договоров купли-продажи по цене наибольшего предложения, говорится в сообщении управляющего.

На продажу выставлены два лота. Первый лот включает право требования к Коробченко Николаю Николаевичу, Коробченко Любови Филипповне и Абрамян Татьяне Николаевне в размере 70,9 млн руб. Остаток долга по этому лоту по состоянию на 08.05.2026 составляет 69,9 млн руб. Основанием для взыскания служит Постановление Пятнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 30.04.2024 года. Второй лот — право требования к Коробченко Николаю Николаевичу на сумму 10,3 млн руб. на основании Постановления Пятнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 18.10.2021 по тому же делу.

Заявки на участие в торгах принимаются в течение 30 календарных дней — с 12.05.2026 по 10.06.2026 включительно. Рассмотрение заявок назначено на 11.06.2026.

Компания занимается строительством зданий с 1992 года.

«Реализация имущества осуществляется путем заключения конкурсным управляющим прямого договора купли-продажи (цессии) по цене наибольшего предложения»,— указано в сообщении.

Оплата приобретенного права требования производится победителем в течение 30 дней со дня подписания договора цессии. Передача имущества происходит в течение 10 рабочих дней после внесения полной оплаты, после чего стороны подписывают акт приема-передачи. Право собственности переходит к покупателю с момента полной оплаты.

В сообщении отмечается, что сведения о возможности или невозможности выполнения дебитором своих обязательств в полном объеме отсутствуют. В ходе торгов при поступлении денежных средств размер задолженности может уменьшаться. Право требования передается в объеме, который существует на дату приема-передачи после реализации. Если до перехода права к покупателю долг будет частично погашен дебитором, объем передаваемого права уменьшается на сумму погашения.

«Покупатель самостоятельно несет все риски, связанные с частичным погашением дебиторской задолженности в ходе проведения торгов (в этом случае должник передает оставшийся непогашенный объем права требования, а пересчет цены продажи лота не производится)», — отмечается в сообщении.

Тат Гаспарян