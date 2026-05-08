Синоптик Леус спрогнозировал погоду на вторую волну майских праздников в Петербурге

Вторая половина майских праздников в Санкт-Петербурге начнется под влиянием солнечного, но прохладного антициклона. Как рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, День Победы пройдет без осадков при высоком атмосферном давлении, однако температура будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Сухая погода сохранится до воскресенья, 10 мая, после чего в регион вернутся дожди.

Согласно прогнозу, в пятницу, 8 мая, ожидается небольшая облачность без осадков, днем +14…+16 °С, ветер северный, 4–9 м/с, давление — 770 мм рт. ст. В субботу, 9 мая, переменная облачность без осадков: ночью +3…+5 °С, днем +13…+15 °С, ветер северо-восточный, давление останется на уровне 770 мм рт. ст.

В воскресенье, 10 мая, облачно с прояснениями, по-прежнему без осадков, днем потеплеет до +16…+18 °С. В понедельник, 11 мая, погода начнет меняться: облачно, ночью с прояснениями, пройдут небольшие дожди, днем +14…+16 °С, ветер южный, 2–7 м/с, давление снизится до 758 мм рт. ст.

Кирилл Конторщиков