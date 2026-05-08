Главы округов Ярославской области начнут еженедельный обход территорий

В Ярославской области главы муниципальных округов с мая будут еженедельно проводить обходы своих территорий. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Запускаем новую систему контроля за порядком в регионе. Есть проблемные точки: мусор, разбитые лавочки, негорящие фонари, ямы на дорогах. Обычная хозяйственная работа, которая требует внимания»,— написал губернатор.

В обходах также будут участвовать представители инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора. Результаты обходов намерены публиковать на сайтах областного правительства и округа. Информация будет открыта для жителей.

Практику пеших обходов территорий главами округов губернатор поручал возобновить еще в июле 2025 года.