После атаки БПЛА на Ростов в аэропортах юга приостановили полеты до 12 мая

Временные ограничения на полеты в аэропортах южных регионов России продлены до 12 мая. Это решение было принято после атаки беспилотников в Ростове. Однако сроки могут быть изменены в зависимости от изменения оперативной ситуации. Об этом сообщили в Росавиации.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Анализ технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением специалисты Госкорпорации по ОрВД планируют завершить в ближайшее время.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», работа 13 аэропортов была приостановлена из-за попадания БПЛА в административное здание «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону.

Наталья Белоштейн

