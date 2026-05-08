Бухгалтера сотовой компании осудят в Нижнем Новгороде за растрату 9,6 млн рублей

Автозаводский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении бухгалтера сотовой компании, которую обвинили в растрате. Об этом сообщили в суде.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела подсудимая в 2023–2025 годах проводила фиктивные операции по «возврату» денежных средств, которые перечислялись на банковский счет ее родственника. При этом он не был осведомлен о преступной схеме, отмечается в сообщении.

Ущерб компании оценен в 9,6 млн руб. Подсудимая признала вину и частично возместила ущерб.

Владимир Зубарев