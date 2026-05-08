В аэропортах юга России ограничения на полеты продлятся до 12 мая

Временные ограничения на полеты в аэропортах южных регионов России продлены до 12 мая. Это решение было принято после атаки беспилотников в Ростове. Однако сроки могут быть изменены в зависимости от изменения оперативной ситуации. Об этом сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Анализ технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением специалисты Госкорпорации по ОрВД планируют завершить в ближайшее время.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», работа 13 аэропортов была приостановлена из-за попадания БПЛА в административное здание «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону.

Наталья Белоштейн