В Самаре на базе СГЭУ проходит международный научно-инновационный форум

В Самаре 4-8 мая на базе Самарского государственного экономического университета проходит XIII международный научно-инновационный форум «Экономика возможностей: на пути к сбалансированному росту». Форум проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ при поддержке Банка России и Министерства науки и высшего образования РФ.

Десятилетие науки и технологий в РФ, объявленное указом Президента России, направлено на привлечение молодежи в науку, вовлечение исследователей в решение ключевых задач страны и повышение доступности информации о достижениях российских ученых. Комплекс инициатив включает развитие инфраструктуры, научно-популярный туризм и поддержку перспективных разработок.

В рамках форума прошла коммуникационная сессия Банка России по денежно-кредитной политике. Делегацию регулятора на экономическом форуме в СГЭУ возглавили советник председателя Банка России Кирилл Тремасов и заместитель начальника Волго-Вятского главного управления Банка России Екатерина Богопольская.

Кирилл Тремасов отметил, что помимо ключевой ставки важным инструментом денежно-кредитной политики является коммуникация, для Банка России взаимодействие с академическим сообществом очень важно, потому что те знания, которые студенты получают в вузах, это то, с чем они пойдут дальше. Он подчеркнул, что регулятор занимается исследованиями в области денежно-кредитной политики, готов делиться своими знаниями с академическим сообществом, отвечать на любые, даже самые сложные вопросы.

На коммуникационной сессии обсуждали, как измерять и прогнозировать инфляцию, что такое сбалансированный темп роста для российской экономики, как изменяются инфляционные ожидания граждан и бизнеса и почему их важно учитывать Банку России при принятии решений по ключевой ставке. Эксперты вместе с академическим сообществом анализировали рынок труда, а также погружались в тему валютных режимов.

«В странах, где денежно-кредитная политика пользуется высоким доверием общества и люди понимают, что ценовая стабильность — это, в общем-то, объективная реальность, центральным банкам намного проще достигать целей по инфляции. Ведь современная экономика — это не только станки, инфраструктура, здания. Современная экономика — это, в первую очередь, знания, люди. И наша коммуникационная политика направлена на формирование доверия людей к проводимой ДКП через раскрытие того, как она устроена и что на нее влияет»,— сказал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Сабрина Самедова