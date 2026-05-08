Аэропорт «Владикавказ» предварительно будет закрыт до 18:00

В аэропорту «Владикавказ», который приостановил выпуск и прием воздушных судов в связи с инцидентом в филиале «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону, сейчас задерживаются несколько рейсов. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своих соцсетях.

По предварительным данным властей, ограничения продлятся минимум до 18:00.

«Ждем решения федеральных органов, которые регулируют авиасообщение», — написал глава региона.

Комитету по транспорту поручено отработать ситуацию с аэропортами и авиакомпаниями, чтобы организовать питание и размещение ожидающих в гостиницах.

