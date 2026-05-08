В Петербурге вдвое нарастят производство промышленных 3D-принтеров

Экспертный совет Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» одобрил расширение участка компании «Лазерные системы» на площадке «Нойдорф» с 1,4 до 2,4 га. В новый административно-производственный комплекс площадью 6 тыс. кв. м компания планирует инвестировать около 1 млрд рублей до 2030 года, что позволит нарастить выпуск промышленных 3D-принтеров с 20 до 50 единиц в год, сообщают «Ведомости Северо-Запад».

Проектирование нового комплекса начнется в 2026 году

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Председатель совета директоров компании Алексей Борейшо заявил, что участок будет расширен за счет соседней территории, ранее принадлежавшей другому резиденту ОЭЗ — компании «Новтех», потерявшей этот статус в 2020 году. Проектирование нового комплекса начнется в 2026 году, строительство — в 2027-м.

Кирилл Конторщиков