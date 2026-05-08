Технологическое нарушение оставило без света улицы СЖМ в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону днем 8 мая произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В результате перебоя было частично нарушено электроснабжение потребителей в границах улицы Добровольского, бульвара Комарова и проспекта Королева, расположенных в Северном жилом массиве.
По данным источника, ориентировочное время восстановления подачи электричества составляет два часа.