Технологическое нарушение оставило без света улицы СЖМ в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону днем 8 мая произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

В результате перебоя было частично нарушено электроснабжение потребителей в границах улицы Добровольского, бульвара Комарова и проспекта Королева, расположенных в Северном жилом массиве.

По данным источника, ориентировочное время восстановления подачи электричества составляет два часа.

Константин Соловьев