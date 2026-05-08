В Крымске объявлена беспилотная опасность

В Крымском районе объявлена беспилотная опасность. Звучат сирены оповещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Гражданам запрещено выходить на улицу. Рекомендуется оставаться дома, отойти от окон и укрыться за второй от них стеной. Наиболее безопасными местами являются помещения без окон со сплошными стенами — ванная, туалет, коридор или кладовая. Запрещается пользоваться лифтом, находиться рядом с окнами и дверями, а также останавливаться на лестничной клетке.

Тем, кто находится на улице, нужно укрыться за любым крепким сооружением или лечь на землю и отползти к укрытию. В качестве возможного убежища в сообщении указаны здания с помещением без окон или цокольный этаж. Водителям следует немедленно покинуть автомобиль и спрятаться за капитальным укрытием или лечь на землю.

Отдельно подчеркивается запрет на публикацию в социальных сетях фото- и видеоматериалов, запечатлевших беспилотники, работу систем противовоздушной обороны, а также действия специальных и оперативных служб. Такая информация, по заявлению властей, может быть использована противником для корректировки.

Вопрос выхода на работу решается каждым сотрудником индивидуально с работодателем, так как некоторые предприятия продолжают функционировать в любых условиях. Информация об отмене занятий в школах и детских садах оперативно рассылается в родительские чаты, а педагоги обеспечены четкими инструкциями на все случаи.

Алина Зорина