«Интервальное голодание работает как тренировка метаболизма»

У наших предков не было супермаркетов, круглосуточной доставки и даже привычных холодильников, где внезапно на одной из полок можно обнаружить шоколадку. И периоды наслаждения пищей, которую ты сам добыл, сменялись голодом. И это, по мнению некоторых исследователей, полезнее, чем доступ к продуктам 24/7.

Как осознанная система питания интервальное голодание стало популярным сравнительно недавно, примерно после 2010-го. А лет девять назад тренд подхватили знаменитости и представители Кремниевой долины, оформив такой подход в модное направление похудения.

Основное правило: выдержать большой перерыв между приемами пищи, при этом схем голодания множество. От самой простой 12/12, где запрещается подходить к холодильнику только половину дня, до так называемой диеты воина, при которой можно питаться только четыре часа в сутки.

Недавно ученые из Австралии предположили, почему голодание можно считать полезным. По их мнению, ключевым здесь становится не само воздержание от пищи, а момент возвращения к нормальному режиму питания. Без еды организм начинает расходовать запасы и экономить ресурсы. Но именно период восстановления оказался самым важным, словно организм учится гибкости, переходя от экономии к обновлению. В этом смысле интервальное голодание работает не как стресс ради стресса, а как тренировка метаболизма.

Впрочем, некоторые исследователи до сих пор не рассматривают такой способ питания как панацею. По их мнению, вместо того, чтобы держать себя в черном теле по расписанию, лучше пересмотреть рацион и в достаточном объеме выбирать качественные продукты.

Анна Кулецкая