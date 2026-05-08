Акция «Свеча памяти и боевые сто грамм» на Среднем Урале оказалась фейком

В Свердловской области не собираются проводить молодежную акцию «Свеча памяти и боевые сто грамм» — информация о ее проведении является недостоверной, передает Telegram-канал «Антитеррор Урал».

В мессенджере был создан канал под видом страницы госоргана молодежной политики. Его авторы рассылали администраторам сообществ афишу якобы патриотической акции, посвященной погибшим военнослужащим в Великой Отечественной войне и на специальной военной операции (СВО). В ее рамках предлагалось снять стакан рядом со свечой, выложить результат в одной из соцсетей и выпить «боевые сто грамм» перед сном.

Уральцев попросили не распространять этот фейк в соцсетях и не переходить по ссылкам для участия в акции, которые находятся в сообщении. «Подобные вбросы направлены на введение граждан в заблуждение, кражу личных данных и очернение памяти защитников Отечества»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина