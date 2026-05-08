Если говорить о долголетии в хоккее, то превзойти достижения канадца Горди Хоу в наши дни точно невозможно. Он был профессиональным хоккеистом с 1946 по 1980 год. Причем в 1971-м, отыграв в НХЛ 25 сезонов, Хоу объявил о завершении карьеры, стал вице-президентом «Детройта» и затем был включен в Зал хоккейной славы. Казалось бы, что еще нужно?

Но в те годы в североамериканском хоккее существовали две конкурирующие лиги: НХЛ и ВХА (Всемирная хоккейная ассоциация). И вот один из клубов ВХА — «Хьюстон Аэрос» — делает невероятный ход. Он приглашает Горди Хоу. Дело в том, что в этот момент за «Хьюстон» выступали сыновья звезды — Марти и Марк, и семейный подряд во главе с Хоу, которому было 46 лет, привел клуб к чемпионскому титулу, а сам Горди стал лучшим игроком ассоциации, набрав 100 очков за сезон.

Кстати, семейство Хоу выходило на лед в составе сборной Канады в суперсерии против команды СССР в 1974 году. Даже после того, как в 1979-м НХЛ и ВХА объединились, Горди Хоу не ушел на пенсию. Он провел полноценный сезон за «Хартфорд», отыграл все 80 матчей, набрал 41 очко и завершил свою невероятную карьеру, когда ему было 52 года и 11 дней.

Причем в 69 лет Хоу снова вышел на лед на одну смену в составе «Детройт Вайперс», но это уже было шоу, хотя и яркое. Сейчас часто вспоминают прозвище канадца «Мистер Хоккей» — его он получил за результативность. Всего на счету Горди 869 шайб. Но было у спортсмена и другое прозвище — «Мистер Локти». Его он заработал за жесткий силовой стиль и постоянные драки. А дрался ветеран даже в пенсионном для профессионального хоккея возрасте.

Владимир Осипов