Более 185,8 тысяч т загрязненного грунта собрали после ЧС в Керченском проливе

С начала ликвидации последствий крушения танкеров специалисты собрали более 185,8 тыс. т загрязненного песка и грунта, очистив около 3,6 тыс. км береговой линии. Правительственная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе провела заседание. Работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров продолжаются, сообщает Правительство России.

Специалисты ведут мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. Согласно данным космической съемки, в районе крушения пятен нефтепродуктов обнаружено не было.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействована сводная группировка численностью 787 человек и 186 единиц техники.

Алина Зорина