В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

При включении сирен, означающих сигнал «Внимание всем», тем, кто находится дома, советуют не подходить к окнам. Рекомендуется укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами — к таким относятся коридор, ванная, туалет или кладовая.

Гражданам, оказавшимся на улице, рекомендуют укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе. Власти предупреждают, что не следует использовать для укрытия автомобиль, а также прятаться под стенами многоквартирных домов.

Жителей просят сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала, который будет подан, как только обстановка станет безопасной.

