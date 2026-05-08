В аэропорты юга России и Северного Кавказа может сократиться частота полетов

Министерство транспорта РФ в ближайшее время объявит о сроках восстановления авиасообщения с югом России, при этом частота полетов будет снижена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперты анализируют ущерб, нанесенный региональному центру Единой системы организации воздушного движения в Ростове-на-Дону, чтобы выяснить, возможно ли восстановить работоспособность поврежденного оборудования. В связи с этим авиакомпаниям предписано внести изменения в расписание рейсов.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 8 мая из-за атаки на Ростов приостановлена работа 13 аэропортов. Сейчас временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста.

