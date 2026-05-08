Авиарейсы из Ижевска на юг РФ приостановили после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону

Авиарейсы из Ижевска в Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу и обратно приостановлены из-за ограничений работы аэропортов на юге РФ после попадания БПЛА в здание филиала аэронавигации в Ростове-на-Дону. Как сообщили в авиакомпании «Ижавиа», полеты не будут выполняться до соответствующего решения авиационных властей.

«Расписание корректируется. Пассажирам рейсов, запланированных в закрытые аэропорты, доступен вынужденный возврат и обмен билетов без сборов»,— говорится в сообщении.

По данным Росавиации, аэропорты южных регионов будут закрыты до 12 мая, срок может быть пересмотрен. Дрон попал в здание «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону 8 мая. Это привело к приостановке работы 13 аэропортов. Специалисты корректируют технологии управления воздушным движением.