В Дагестанских Огнях отменили разрешение на строительство коммерческого объекта
В Дагестанских Огнях отменили разрешения на строительство коммерческого объекта, выданного с нарушениями градостроительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.
Проверка показала, что в марте 2026 года МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» городского округа выдала застройщику разрешение на строительство объекта с нарушениями. В частности, объект, предназначенный для массового пребывания граждан, не имел обязательного положительного заключения экспертизы проектной документации. Кроме того, при оформлении разрешения использовались устаревшие данные о возможности подключения к инженерным сетям.
Прокуратура внесла протест на выданное разрешение. Протест был удовлетворен.