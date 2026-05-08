В Дагестанских Огнях отменили разрешение на строительство коммерческого объекта

В Дагестанских Огнях отменили разрешения на строительство коммерческого объекта, выданного с нарушениями градостроительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проверка показала, что в марте 2026 года МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» городского округа выдала застройщику разрешение на строительство объекта с нарушениями. В частности, объект, предназначенный для массового пребывания граждан, не имел обязательного положительного заключения экспертизы проектной документации. Кроме того, при оформлении разрешения использовались устаревшие данные о возможности подключения к инженерным сетям.

Прокуратура внесла протест на выданное разрешение. Протест был удовлетворен.

