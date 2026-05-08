Десятки рейсов задерживаются в аэропортах Ставрополья

В аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод задерживаются несколько десятков авиарейсов после временного ограничения работы воздушных гаваней. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам главы региона, аэропорты приостановили прием и отправку воздушных судов в связи с инцидентом в филиале «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону. Предварительно ограничения могут действовать как минимум до 18:00.

Владимир Владимиров отметил, что дальнейшие решения будут принимать федеральные органы, регулирующие авиасообщение. Губернатор также поручил краевому министерству транспорта взаимодействовать с аэропортами и авиакомпаниями для соблюдения прав пассажиров, включая организацию питания и размещения в гостиницах.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что после попадания беспилотника в здание филиала «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону была временно ограничена работа 13 аэропортов на юге страны.

Ограничения затронули аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Аэропорт Минеральных Вод является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа, аэропорт Ставрополя имеет статус международного аэропорта федерального значения.

Валерий Климов