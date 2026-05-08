Работу южных аэропортов приостановили до 12 мая

Работа аэропортов юга России приостановлена до 12 мая. Однако Росавиация может сократить срок действия документа. Об этом сообщили в ведомстве, уточнив, что решение будет принято после завершения анализа технологических возможностей инфраструктуры управления воздушным движением специалистами Госкорпорации по организации воздушного движения.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что работа регионального центра в Ростове-на-Дону, координирующего воздушное движение на юге страны, была временно скорректирована после попадания украинских беспилотников в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России».

На фоне произошедшего была приостановлена работа аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

