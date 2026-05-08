На Ставрополье туристам закрыли проезд в заказник «Новотроицкий»

По требованию прокуратуры Изобильненского района закрыт незаконный проезд в государственный природный заказник краевого значения «Новотроицкий», созданный для защиты и воспроизводства редких видов птиц и млекопитающих. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Отмечается, что заповедная территория включает более 1 тыс. га земель и акватории Новотроицкого водохранилища. Кроме незаконного въезда на территории заказника выявлены факты организации туристических привалов.

Представление об устранении нарушений вынесено ГКУ СК «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края» и региональному минприроды.

Наталья Белоштейн