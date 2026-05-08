В Анапе объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Анапы объявлена угроза атаки БПЛА, об этом сообщили в мэрии города-курорта.

При включении сирен сигнала «Внимание всем!» жителям и гостям города рекомендуется не выходить на улицу и не пользоваться лифтом. Согласно мерам безопасности гражданской обороны, требуется укрыться в помещениях без остекления.

В администрации Анапы напомнили о запрете на съемку и публикацию фотографий и видео работы систем ПВО и специальных служб.

