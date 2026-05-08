До 28 градусов тепла ожидается на Ставрополье 9 мая
В Ставропольском крае 9 мая ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщили в Ставропольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, ночью и утром в отдельных районах края пройдут кратковременные осадки, днем существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет северным, 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью будет варьироваться от +8 до +13 градусов, днем — от +23 до +28 градусов.
В Ставрополе также ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен кратковременный дождь, днем осадки маловероятны.
По прогнозу гидрометцентра, в краевой столице температура воздуха ночью составит +10…+12 градусов, днем воздух прогреется до +23…+25 градусов.