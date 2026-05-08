На КМВ за день выявили 179 нарушений на транспорте

На территории Кавказских Минеральных Вод по итогам однодневной операции правоохранители составили 179 административных материалов в отношении водителей и собственников транспорта. Об сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Рейды прошли в Минераловодском, Предгорном, Георгиевском округах, городах Пятигорске, Кисловодске и Ессентуках, а также на федеральных дорогах в районе крупных городов. По данным ведомства, в ходе операции 11 водителей нарушили требования тахографического контроля. В 97 случаях выявили различные технические неисправности. Зафиксировали 6 нарушений при перевозке пассажиров. Еще 39 транспортных средств выехали на линию без диагностических карт. Одну машину эвакуировали из-за неисправностей, при которых эксплуатация запрещена. К административной ответственности привлекли одно должностное лицо.

Госавтоинспекция сообщила, что в выходные и праздничные дни контроль будет усилен.

Константин Соловьев