В Воронеже стоимость реконструкции здания будущего арт-кластера упала втрое

Воронежские власти перезаключили с местным ООО «Проектинжиниринг» Евгения Хорошева контракт на реконструкцию бывшего здания главной телефонной станции (ГТС) на улице Красноармейской, 25 в облцентре. Стоимость нового соглашения втрое меньше предыдущего: она сократилась с 582,5 млн до 198 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

В августе 2025 года конкурс на обновление ГТС не состоялся из-за нехватки заявок, однако контракт заключили с единственным участником — ООО «Проектинжиниринг». Начальная цена подряда при этом составляла 585,5 млн руб.

Согласно порталу госзакупок, уже в начале октября контракт расторгли по соглашению сторон. В документации в качестве причин указывается, что «у заказчика отпала потребность в работах, являющихся предметом контракта». Подрядчик к ним так и не приступил.

Новый конкурс был объявлен в начале апреля 2026 года. На него снова поступила только одна заявка, поэтому подряд достался «Проектинжинирингу» как единственному участнику. Он снизил начальную цену на 0,5%: со 199 млн до 198 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Проектинжиниринг» зарегистрировано в августе 2011 года в Воронеже. Основной вид деятельности — инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства и выполнение строительного контроля и авторского надзора. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Евгений Хорошев. По итогам 2025 года компания выручила 852 млн руб. и получила чистую прибыль в 5,6 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 660 млн и 2,3 млн руб. соответственно. С июля 2013 года компания выиграла 165 госконтрактов на 5,6 млрд руб.

Победителю предстоит до 1 июля выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию, до 16 ноября — провести демонтаж кровли, фрагментов фасада и стен, электрооборудования, параллельно нужно будет устраивать новую крышу (до 10 октября), наружные инженерные сети и выполнять наружные отделочные работы (до 22 ноября). Срок завершения исполнения всех обязательств — 10 декабря. К этому моменту подрядчику также нужно провести внутренние отделочные работы и обустроить внутренние инженерные сети, благоустроить и озеленить территорию. В рамках предыдущего контракта планировалось, что реконструкция будет завершена до конца 2027 года.

Бывшее здание ГТС было построено в 1992 году. Оно состоит из шести этажей и подвала общей площадью 4 169 кв. м, а также одноэтажной пристройки на 212,35 кв. м. В 2022 году воронежские власти анонсировали идею создания творческого пространства на площадке ГТС. Уточнялось, что это будет некий музейно-выставочный арт-кластер для выставок и мастерских.

Алина Морозова