В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Анапы объявлена угроза атаки беспилотников. Работают сирены. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей города просят при включении сирен-сигнала «Внимание всем» не выходить на улицу и укрыться в помещении без окон — в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Рекомендуется воздержаться от пользования лифтом и держаться подальше от окон и дверей.

Если угроза атаки беспилотников застала граждан на улице, необходимо спрятаться на цокольном этаже здания, расположенного рядом. Для укрытия также можно использовать подвалы домов и подземные парковки. Прятаться у стен многоквартирных домов или использовать в качестве укрытия автомобиль и остановки — опасно.

Если тревога настигла в автомобиле, следует остановиться и покинуть машину, спрятаться за любое крепкое укрытие или лечь на землю, а затем отползти к укрытию.

Жителей Анапы также просят не выкладывать в социальные сети фото и видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб. Отмечается, что противник может использовать эту информацию для корректировки.

«Сохраняйте спокойствие. Ждите отмены сигнала опасности и следите за новостями только в официальных источниках»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина