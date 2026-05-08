Режим беспилотной опасности в Прикамье отменен

В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности. В аэропорту Большое Савино сняты ограничения на полеты воздушных судов. Как сообщил сегодня губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, промышленные предприятия края были атакованы беспилотниками. «Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет»,— написал глава региона. Известно также, что один из беспилотников был сбит на подлете к городу.