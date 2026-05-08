В Самаре на День Победы запретят продажу алкоголя в центре города

Розничная продажа алкогольной продукции будет полностью запрещена 9 мая в историческом центре Самары в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают чиновники.

Запрет будет действовать с 8:00 до 23:00 (MSK+1) на нескольких центральных улицах. В перечень вошли участки на Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской, Чапаевской, Молодогвардейской и Максима Горького.

Ограничения не распространяются на розничную продажу алкоголя в точках общественного питания (рестораны, кафе, бары) в указанных границах.

