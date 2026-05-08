В Саратовской области водителя осудили за осквернение могилы героев

Суд в Саратовской области приговорил местного жителя к четырем годам колонии общего режима за езду на машине в запрещенном месте. Его признали виновным в осквернении воинского захоронения (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ), сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.

Житель села Хутор осужден за осквернение мемориала "Клятва"

Фото: Сергей Петунин

Известно, что осенью 2025 года ранее судимый 20-летний житель села Хутор заехал на машине в сквер и проехал по территории братской могилы, где расположена композиция «Клятва» с «Вечным огнем». Суд решил, что саратовчанин публично продемонстрировал свое пренебрежительное отношение к памяти о героях, защищавших Отечество в период гражданской и Великой Отечественной войн.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговор не вступил в законную силу.

