В Ростовской области на ремонт 248 дорог направлено 10,9 млрд рублей в 2026 году

В 2026 году в Ростовской области планируют отремонтировать 248 участков дорог за 10,9 млрд руб. Контракты заключены по 210 объектам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Кроме этого, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», на установку «умных» светофоров в Ростове в 2026 году направят 85 млн рублей.

Детекторы транспортных потоков на 40 светофорах планируют установить до конца ноября.

Наталья Белоштейн

