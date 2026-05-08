В Оренбуржье чиновники выплатят компенсацию школьнику, травмированному на льду

Прокуратура Северного района через суд добилась компенсации морального вреда несовершеннолетнему, пострадавшему из-за ненадлежащего содержания тротуара в зимний период. Инцидент произошел зимой 2026 года: школьник шел в библиотеку, поскользнулся на образовавшейся наледи и получил травму средней степени тяжести. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Проверка показала, что администрация Северного сельсовета ненадлежащим образом исполняла обязанности по содержанию улично-дорожной сети в зимний период. Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с органа местного самоуправления компенсации морального вреда, причиненного здоровью ребенка.

Суд согласился с позицией надзорного ведомства и постановил взыскать с администрации сельсовета 50 тыс. рублей в пользу пострадавшего. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры Северного района.

Георгий Портнов