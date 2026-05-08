Названы самые высокооплачиваемые профессии апреля в Петербурге

Финансовые директора, агенты по недвижимости и коммерческие директора возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых позиций в Санкт-Петербурге по итогам апреля 2026 года. Их медианная предлагаемая зарплата достигает 250 тыс. рублей в месяц, сообщила ТАСС директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.

Зарплатные предложения для управленцев высшего звена и специалистов коммерческого профиля значительно превышают среднерыночный уровень. Финансовым директорам предлагают 250 тыс. рублей, агентам по недвижимости — также 250 тыс. рублей, коммерческим директорам — 234 тыс. рублей, руководителям отделов продаж — 200 тыс. рублей. В топ-10 также вошли технические руководители, главные инженеры проектов и руководители строительных проектов.

Средняя медианная зарплата по городу выросла на 9% за год — до 92 440 рублей.

