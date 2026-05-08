Количество поврежденных после атаки БПЛА домов в Чалтыре выросло до 50

В Ростовской области продолжается ликвидация последствий ночной воздушной атаки. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

В селе Чалтырь Мясниковского района по данным на 10:30 в результате падения обломков беспилотников повреждено 50 частных домов и три автомобиля, но обследование территории продолжается.

По словам губернатора, в пострадавших от ночной атаки городах и районах Ростовской области создали комиссии по оценке ущерба, введен режим чрезвычайной ситуации в границах поврежденных домов.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, в результате падения обломков повреждения зафиксированы в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге и Мясниковском районе. По предварительным данным, жертв нет.

