С волгоградки взыскали 3,5 млн за незапуск бренда с рекламой у Ксении Бородиной

Новоаннинский районный суд взыскал с волгоградки 3,5 млн руб., полученных от жительницы Москвы на создание и продвижение косметического бренда. Ответчица должна была за пять месяцев разработать продукт, его дизайн и упаковку, зарегистрировать товарный знак на Wildberries и запустить рекламу известного блогера, сообщили в пресс-службе суда.

Волгоградка не запустила бренд за 3,5 млн с рекламой у Ксении Бородиной

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Волгоградка не запустила бренд за 3,5 млн с рекламой у Ксении Бородиной

По данным инстанции, в августе 2025 года москвичка перечислила жительнице Волгоградской области 3,5 млн руб. Вознаграждение исполнителя составляло 800 тыс. руб. Остальные средства предназначались для закупки кремов для рук, масел для кутикулы, упаковки и оплаты рекламы у блогера Ксении Бородиной. Кроме этого, продукция должна была пройти обязательный контроль качества. Однако ответчица к работе не приступила и перестала выходить на связь с заказчиком.

Суд взыскал с волгоградки всю сумму договора, а также неустойку в размере 260,5 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу.

Марина Окорокова