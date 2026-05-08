Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На предприятии на Ставрополье погасили долг по зарплате в 800 тысяч рублей

В Георгиевском муниципальном округе прокуратура проверила местное сельскохозяйственное предприятие по факту задержки заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ставропольскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Правоохранители выявили, что организация накопила долг по заработной плате перед 11 сотрудниками. Общая сумма задолженности превысила 800 тыс. руб. По итогам проверки в адрес руководителя предприятия было внесено представление. Отмечается, что после проверки долг был погашен.

Константин Соловьев

Новости компаний Все