На предприятии на Ставрополье погасили долг по зарплате в 800 тысяч рублей

В Георгиевском муниципальном округе прокуратура проверила местное сельскохозяйственное предприятие по факту задержки заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ставропольскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Правоохранители выявили, что организация накопила долг по заработной плате перед 11 сотрудниками. Общая сумма задолженности превысила 800 тыс. руб. По итогам проверки в адрес руководителя предприятия было внесено представление. Отмечается, что после проверки долг был погашен.

Константин Соловьев