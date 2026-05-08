«Победа» скорректировала полеты из-за ограничений на юге

Авиакомпания «Победа» скорректировала расписание рейсов на фоне ограничений в работе аэропортов юга России. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, изменения затронули время вылета ряда рейсов, часть полетов была отменена, а некоторые самолеты перенаправлены на запасные аэродромы.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В компании уточнили, что международные рейсы из аэропортов других регионов страны выполняются в штатном режиме, однако продолжительность отдельных перелетов может увеличиться.

Перевозчик заявил, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме и обеспечивают информирование пассажиров и обслуживание клиентов в соответствии с федеральными авиационными правилами и внутренними стандартами.

Ранее работа регионального центра в Ростове-на-Дону, координирующего воздушное движение на юге России, была временно изменена после попадания беспилотного летательного аппарата в здание филиала «Аэронавигация Юга России». На этом фоне временно приостановлена работа 13 аэропортов юга страны.

Вячеслав Рыжков