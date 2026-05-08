Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Специалист объяснила замерзание Финского залива впервые за 15 лет

Финский залив минувшей зимой покрылся льдом впервые за полтора десятилетия. По словам начальника Центра ледовой гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анастасии Ильиной, причиной аномалии стало сочетание устойчивых западных ветров и экстремально низких температур в конце января, сообщает РИА Новости.

Причиной аномалии стало сочетание устойчивых западных ветров

Причиной аномалии стало сочетание устойчивых западных ветров

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Причиной аномалии стало сочетание устойчивых западных ветров

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

«В конце января в Петербурге наблюдалось преобладание западных ветров плюс очень низкая температура воздуха. Все это способствовало активному ледообразованию и становлению припая»,— пояснила госпожа Ильина.

Лед в Финском заливе образуется каждый год, но обычно его выносит в западную часть акватории.

Кирилл Конторщиков

Новости компаний Все