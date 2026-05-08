Специалист объяснила замерзание Финского залива впервые за 15 лет

Финский залив минувшей зимой покрылся льдом впервые за полтора десятилетия. По словам начальника Центра ледовой гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анастасии Ильиной, причиной аномалии стало сочетание устойчивых западных ветров и экстремально низких температур в конце января, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Причиной аномалии стало сочетание устойчивых западных ветров

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Причиной аномалии стало сочетание устойчивых западных ветров

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

«В конце января в Петербурге наблюдалось преобладание западных ветров плюс очень низкая температура воздуха. Все это способствовало активному ледообразованию и становлению припая»,— пояснила госпожа Ильина.

Лед в Финском заливе образуется каждый год, но обычно его выносит в западную часть акватории.

Кирилл Конторщиков