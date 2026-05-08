ФК «Краснодар» обыграл «Динамо» в Кубке России

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках ответного финального матча Кубка России Пути РПЛ на своем поле в серии пенальти оказался сильнее московского «Динамо» (6:5).

Первая игра в Москве завершилась с равным счетом без забитых мячей — 0:0. Чтобы обеспечить путевку в Суперфинал на игру со «Спартаком», «быкам» нужна была победа как воздух. Первый тайм прошел на встречных курсах и с равными шансами на успех. Команды вели борьбу на каждом участке поля, показывая запредельный настрой на это противостояние. Незадолго до перерыва москвичи могли дважды поражать ворота «Краснодара», но Станислав Агкацев совершал одно спасение за другим. На перерыв команды ушли при нулевом счете на табло. После смены сторон оппоненты имели ряд возможностей для взятия ворот, но и второй тайм не выявил победителя — 0:0. Исход встречи соперники определили в серии пенальти, где решающий удар нанес полузащитник южан Кевин Ленин. В итоге — победа «Краснодара» в серии пенальти (6:5).

Суперфинал «Спартак» — «Краснодар» пройдет 24 мая в Москве на большой спортивной арене «Лужники». В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги подопечные Мурада Мусаева 11 мая сыграют в Москве против местного «Динамо». После 28 игр в РПЛ будущий соперник занимает 8-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 39 набранных очков. «Краснодар» располагается на первой строчке с 63 баллами и опережает «Зенит» на одно очко.

