Врио минэкономики Дагестана пострадал в ДТП

Временно исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов пострадал ДТП с «Газелью». Ему диагностированы переломы ног. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское министерство здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Автомобиль чиновника столкнулся с «Газелью». В результате три человека получили травмы.

«Пострадал Гаджи Русланович, его водитель и водитель «Газели», который выехал навстречу»,— отметили в Минздраве Дагестана.

Господину Султанову потребовалась операция, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Наталья Белоштейн