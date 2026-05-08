Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Врио минэкономики Дагестана пострадал в ДТП

Временно исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов пострадал ДТП с «Газелью». Ему диагностированы переломы ног. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское министерство здравоохранения.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Автомобиль чиновника столкнулся с «Газелью». В результате три человека получили травмы.

«Пострадал Гаджи Русланович, его водитель и водитель «Газели», который выехал навстречу»,— отметили в Минздраве Дагестана.

Господину Султанову потребовалась операция, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все