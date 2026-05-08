Врио минэкономики Дагестана пострадал в ДТП
Временно исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов пострадал ДТП с «Газелью». Ему диагностированы переломы ног. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское министерство здравоохранения.
Автомобиль чиновника столкнулся с «Газелью». В результате три человека получили травмы.
«Пострадал Гаджи Русланович, его водитель и водитель «Газели», который выехал навстречу»,— отметили в Минздраве Дагестана.
Господину Султанову потребовалась операция, сейчас его жизни ничего не угрожает.