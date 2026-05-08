Застройщику КРТ Батайска отказано в возмещении ущерба на 150 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области отказал ООО «Специализированный застройщик "Ренессанс"» в удовлетворении иска к администрации Батайска о проведении экспертизы и взыскании 150 млн руб. убытков по договору о КРТ на девятом участке по Восточному шоссе города. Судебный акт опубликован на портале kad.arbitr.ru.

СЗ «Ренессанс» выиграл торги на заключение договора по комплексной застройке участка в Батайске, включающей строительство школы, детского, сада, амбулатории, предложив сумму больше, чем второй участник аукциона. Однако УФАС по заявлению не допущенного к торгам участника вынесло решение о нарушении администрацией Батайска правил проведения торгов и об устранении нарушений. Вместо выполнения предписания администрация отменила результаты торгов.

Решение УФАС обжаловалось в судах разных инстанций с апреля 2023 года по ноябрь 2024 года. Все это время администрация не согласовывала график работ и не утверждала план планировки и межевания по заключенному договору.

За этот период, согласно исковому заявлению застройщика, произошло удорожание стоимости строительства на 150 млн. руб. С целью точного определения размера убытков было заявлено о проведении судебной экспертизы, в проведении которой судом отказано.

Наталья Белоштейн