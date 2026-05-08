На благоустройство территории в Кабардинке потратят больше 37 млн рублей

Власти Геленджика выделили 37,4 млн руб. из муниципального бюджета на благоустройство общественной территории в Кабардинке, соответствующий тендер размещен в единой информационной системе «Закупки». Речь идет об участке, расположенном недалеко от набережной на улице Революционная, 69.

Как указано в карточке закупки, подрядчик должен будет выполнить работы по благоустройству территории в течение 112 дней со дня заключения контракта. Согласно ведомости объемов работ, на участке планируется установить малые архитектурные формы, обустроить питьевые фонтаны, световые элементы и тротуары.

На общественной территории поставят больше 15 беседок с вазонами из лиственницы и порядка 18 белых скамеек в форме волн.

