В Мурманской области предупредили о рисках провокаций в День Победы

В преддверии Дня Победы региональное министерство безопасности призвало жителей соблюдать меры предосторожности. Ведомство рекомендует контролировать обстановку вокруг и обращать внимание на граждан с необычным поведением — как излишне скрытным, так и демонстративным.

О любых подозрительных ситуациях Минбез рекомендует сообщать стражам порядка непосредственно на месте проведения мероприятий

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При обнаружении бесхозных вещей, предметов, не соответствующих окружающей обстановке, или устройств, похожих на взрывные механизмы, предписано немедленно уведомить правоохранителей. Также не следует принимать на хранение или для передачи третьим лицам какие-либо вещи, даже если они кажутся безобидными.

В случае эвакуации необходимо действовать по указаниям организаторов и сотрудников правопорядка, сохраняя спокойствие. О любых подозрительных ситуациях Минбез рекомендует сообщать стражам порядка непосредственно на месте проведения мероприятий.

Карина Дроздецкая