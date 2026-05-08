Акцию «Бессмертный полк» в трех городах Среднего Урала проведут в очном формате

В трех крупных городах Свердловской области не собираются отказываться от проведения акции «Бессмертный полк» в День Победы — она пройдет в очном формате, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Шествия пройдут очно в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском, но сначала участникам придется пройти через металлодетекторы. Власти подчеркнули важность акции для жителей всех возрастов. «Учитывая важность обеспечения безопасности, решение может быть скорректировано в зависимости от оперативной обстановки в стране 9 мая»,— сказано в сообщении.

В Екатеринбурге к 9:00 на пересечении улиц Пушкина и Горького установят КПП, там же начнется сбор участников. В 10:30 колонна начнет движение по маршруту улица Пушкина — проспект Ленина — площадь 1905 года — проспект Ленина до пересечения с улицей Маршала Жукова;

В Каменске-Уральском с 12:00 маршрут колонны пройдет по проспекту Победы от памятника Герою Советского Союза Григорию Кунавину до площади Ленинского комсомола;

В Верхней Пышме c 13:00 шествие пройдет по центральному проспекту города.

Ранее в Нижнем Тагиле (Свердловская область) изменили программу празднования Дня Победы: в целях безопасности в городе отменили парад военнослужащих, а офлайн-шествие «Бессмертного полка» заменили на онлайн-формат.

«Бессмертный полк» в некоторых городах России, включая Москву, пройдет онлайн.

