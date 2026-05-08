Двоим нижегородцам ограничили свободу за вредоносные программы

Игоря Фомина и Руслана Симакина в Нижегородском районе Нижнего Новгорода признали виновными в распространении вредоносных компьютерных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ). Обоих приговорили к двум годам ограничения свободы, сообщили в областном суде.

Установлено, что фигуранты в мессенджере Telegram продавали программы, предназначенные для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств ее защиты.

Вину молодые люди признали, уголовное дело рассматривали в особом порядке.

Галина Шамберина