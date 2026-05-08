Ренессанса не случилось

«Специализированный застройщик "Ренессанс"» не смог взыскать 150 млн руб. убытков с администрации Батайска и УФАС России по Ростовской области в споре о затягивании срока исполнения договора по комплексному развитию территории (КРТ) на Восточном шоссе города. Суд пришел к выводу, что в указанных в исковом заявлении обстоятельствах виноват сам истец, так как долгое время направлял в муниципалитет несоответствующие контракту графики выполнения работ. Кроме этого, застройщик не составлял проект и ничего не строил на выделенном участке. По мнению юриста, у истца не было шансов выиграть спор, шансы на обжалование решения суда также не велики.



Арбитражный суд Ростовской области отказал ООО «Специализированный застройщик "Ренессанс"» в удовлетворении иска к администрации Батайска о проведении экспертизы и взыскании 150 млн руб. убытков по договору о КРТ на девятом участке по Восточному шоссе города. Судебный акт опубликован на портале kad.arbitr.ru.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Специализированный застройщик "Ренессанс"» зарегистрировано в Батайске 16 февраля 2022 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директором является Армен Гаспарян. Уставный капитал — 20 тыс. руб.

Согласно материалам дела, СЗ «Ренессанс» выиграл торги на заключение договора по комплексной застройке участка в Батайске, включающей строительство школы, детского, сада, амбулатории, предложив сумму больше, чем второй участник аукциона. Однако УФАС по заявлению не допущенного к торгам участника вынесло решение о нарушении администрацией Батайска правил проведения торгов и об устранении нарушений. Вместо выполнения предписания администрация отменила результаты торгов.

В конце октября 2022 года истец обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании незаконным решения и предписания УФАС. Параллельно с истцом указанные решение и предписание обжаловали в суде администрация и второй допущенный к торгам участник — ООО «АльфаСтрой». 31 января 2023 года Арбитражный суд признал решение и предписание антимонопольного органа незаконными.



Однако в апреле 2023 года Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил вынесенное решение по делу в силе. После вступления в силу решения суда по этому делу администрация заключила с истцом договор по комплексному развитию незастроенной территории.

Менее чем через месяц, в мае 2023 года истец предоставил администрации график реализации договора, сроком около трех лет, согласно которому начинать строительство можно было уже по истечении одного года – полутора лет после заключения договора.

В июне 2023 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил предыдущие судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. С февраля по ноябрь 2024 года дело побывало на пересмотре в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Северо-Кавказского округа, которые оставили в силе решение первой инстанции. В ноябре 2024 года Верховный суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в заседании Судебной коллегии ВС РФ.

Все это время администрация не согласовывала график работ и не утверждала план планировки и межевания по заключенному договору.

Истец указывает, что его убытки заключаются в потерях, вызванных удорожанием стоимости строительства и падением потребительского спроса до нуля из-за решения УФАС и последовавших за ним судебных тяжб.



По предположению истца, размер этого удорожания составляет около 150 млн. руб. С целью точного определения размера убытков было заявлено о проведении судебной экспертизы, в проведении которой судом отказано.

Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований, поскольку истец не смог доказать вину УФАС исходя из того, что заявитель с конца апреля 2023 года по конец августа 2024 не согласовал с администрацией города график выполнения работ, соответствующий условиям договора.

«Указанные в исковом заявлении обстоятельства, послужившие основанием к затягиванию процесса реализации указанного договора, являются виной самого истца, так как в нарушение вышеуказанного договора на протяжении длительного времени истцом в адрес администрации Батайска направлялись на согласование графики реализации договора, не соответствующие условиям договора о комплексном развитии»,— говорится в решении суда.

В удовлетворении иска СЗ «Ренесанс» отказано. С истца взыскано 1,2 млн руб. госпошлины. Решение суда в законную силу не вступило.

Решение Арбитражного суда Ростовской области принято при детальном исследовании обстоятельств дела, суд аргументировал свои выводы и, с высокой вероятностью, апелляция и кассация согласятся с отказом во взыскании в пользу застройщика заявленных убытков, считает адвокат Forward Legal Илья Рыжаков.



«"Ренессанс" пытался подтвердить убытки путем проведения судебной экспертизы, о чем попросил суд в соответствующем ходатайстве. Суд, на мой взгляд, правомерно отказал застройщику в назначении экспертизы, мотивировав отказ тем, что "Ренессанс» не составлял проектную документацию, на земельном участке не возвел никаких объектов, в связи с чем нет материалов для экспертного исследования»,— отметил господин Рыжаков.

Адвокат добавил, что процедура заключения и исполнения комплексных инфраструктурных договоров сложная. Участники таких проектов вынуждены закладывать в проект массу рисков, однако предусмотреть и нивелировать все негативные варианты развития событий невозможно.

